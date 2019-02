Maduro ber paven megle i Venezuela

NTB utenriks

I et intervju med den italienske TV-kanalen Sky TG24 mandag sier Maduro at han har bedt paven om å bidra til å få i gang en dialog med opposisjonen i landet og at han håper på en positiv respons.

Maduro appellerer også til Europa om ikke å «bli dratt med av galskapen» til USAs president Donald Trump, som har antydet muligheten for å sende militære styrker til Venezuela.

Ti europeiske land erklærte mandag at de anerkjenner opposisjonsleder Juan Guaidó som Venezuelas midlertidige president etter at Maduro avviste et europeisk krav om å lyse ut nyvalg.

