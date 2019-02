Maduro avviser EU-lands ultimatum

NTB utenriks

Maduro sier i et intervju med den spanske TV-kanalen La Sexta at han ikke vil «gi etter for presset» fra dem som ønsker hans avgang.

– De prøver å presse oss opp i et hjørne med et ultimatum som tvinger oss i en ekstrem situasjon av konfrontasjon, sier Maduro til kringkasteren.

Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Portugal, Nederland, Belgia og den tidligere kolonimakten Spania krevde en erklæring fra Maduro innen midnatt søndag om at det skal holdes nytt presidentvalg. Hvis ikke, vil de i likhet med EU-parlamentet og flere andre land, anerkjenne opposisjonsleder Juan Guaidó som landets leder.

Får støtte

Canadas statsminister Justin Trudeau snakket søndag med Guaidó på telefon, og statsministeren sa at opposisjonspolitikeren har vist «mot og lederskap» i et forsøk på å «ta tilbake demokratiet i Venezuela».

Mandag møtes elleve av de fjorten medlemslandene i Lima-gruppen, som består av Canada og latinamerikanske land, i Ottawa. Der vil den politiske situasjonen i Venezuela være tema. De elleve landene som møtes i Ottawa, støtter opposisjonsleder Guaidó.

Søndag kveld hadde Guaidó også en telefonsamtale med Sebastian Kurz, statsminister i Østerrike. Han har også snakket med Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen.

Opposisjonslederen skriver på Twitter at han takker for støtten han og opposisjonen i landet får.

Advarer om borgerkrig

Timer før fristen til EU-landene gikk ut søndag kveld uttalte Maduro til La Sexta at han advarer mot borgerkrig hvis ikke Vesten stanser sin innblanding.

– Alt handler om graden av galskap og aggressivitet blant de nordlige imperialistene og deres vestlige allierte, sa Maduro, med henvisning til USA.

– Vi ønsker ganske enkelt å bo i landet vårt og ber om at ingen blander seg inn i våre indre anliggender. Og vi forbereder oss på å forsvare landet vårt, sa han og la til at fabrikkarbeidere og studenter forbereder seg på kamp.

Venezuela er i tillegg til å være i politisk krise, også i en økonomisk krise. Ifølge Guaidó risikerer 300.000 personer å dø dersom landet ikke mottar humanitær hjelp. USA har sendt nødhjelp, som mat og medisiner, til Venezuela. Guaidó håper at også EU vil bidra.

