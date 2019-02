Kraftig eksplosjon på marked i Somalias hovedstad

NTB utenriks

– Vi har ikke mange konkrete opplysninger ennå. Men området hvor eksplosjonen ble utløst, er et marked med mye folk, sier politimannen Ibrahim Mohamed.

Han sier det var markedsplassen Hamarweyne som ble rammet. Samtidig opplyser politiet til nyhetsbyrået DPA at det kan dreie seg om et angrep rettet mot et kjøpesenter.

Øyenvitner sier til nyhetsbyrået Reuters at de kan se røyk stige opp fra sentrum av byen.

Somalias hovedstad blir ofte utsatt for angrep fra den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab.

(©NTB)