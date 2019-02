Europeiske stormakter anerkjenner Guaidó

NTB utenriks

Først ute var Frankrike, Spania, Storbritannia og Sverige. Kort tid etter sluttet Danmark, Litauen, Nederland, Portugal, Tyskland og Østerrike seg til.

De ti landene erklærer at de anser Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó for å være landets fungerende president.

Samtidig krever de at det holdes nytt presidentvalg i landet så snart som mulig.

«Venezuelanerne har rett til å uttrykke seg fritt og demokratisk», tvitrer Frankrikes president Emmanuel Macron.

EU-landenes anerkjennelse av Guaidó kom etter at Venezuelas sittende president Nicolás Maduro nektet å godta et europeisk krav om nyvalg.

EU-erklæring

Det er ventet at EUs medlemsland vil komme med en felles erklæring i løpet av mandagen. Men i denne erklæringen vil ikke ordet «anerkjenne» bli brukt om Guaidó, ifølge Sveriges utenriksminister Margot Wallström.

– Vi betrakter ham som legitim president for nasjonalforsamlingen og som interimspresident med konstitusjonelt ansvar for å utlyse nyvalg, sier Wallström til nyhetsbyrået TT.

– Men ordet «anerkjenne» bruker vi bare om anerkjennelse av stater, tilføyer hun.

Ifølge Politico skal Italia ha motsatt seg tidligere utkast til EU-erklæringen.

Krav om nyvalg

EU-erklæringen vil først og fremst omtale det medlemslandene er fullt enige om, som hvordan situasjonen ser ut, forteller Wallström videre.

– Det er en veldig alvorlig situasjon for Venezuela, med mangel på mat og medisiner, en økonomi i fritt fall og flere enn tre millioner flyktninger, sier hun.

– Vi er også enige om å understreke at vil aldri godtok valgresultatet som førte Maduro til makten. Vi mener det venezuelanske folk har rett til å kreve nye, frie og rettferdige valg.

Nei fra Maduro

Det er fortsatt president Maduro som reelt sett sitter med makten i Venezuela. Han avviste søndag det europeiske kravet om nyvalg.

– De prøver å presse oss opp i et hjørne med et ultimatum som tvinger oss inn i en ekstrem situasjon med konfrontasjon, sa Maduro i et intervju med den spanske TV-kanalen La Sexta.

Ifølge Maduro risikerer Venezuela borgerkrig hvis ikke Vesten stanser sin innblanding.

– Alt handler om graden av galskap og aggressivitet blant de nordlige imperialistene og deres vestlige allierte, sa Maduro, med henvisning til USA.

Regjeringen i USA har både anerkjent Guaidó som midlertidig president og oppfordret venezuelanske militære til å vende seg mot Maduro. President Donald Trump har i tillegg innført sanksjoner mot Venezuelas statlige oljeselskap og truet med å sende amerikanske soldater til landet.

Russland fordømmer

Det er foreløpig ikke kjent hvordan norske myndigheter ser på saken.

Guaidó er i utgangspunktet leder for nasjonalforsamlingen i Venezuela. Han utropte seg selv til midlertidig president for snart to uker siden.

USA anerkjente Guaidós presidentskap kun timer etter kunngjøringen. I tillegg har blant andre Canada, Australia og en lang rekke latinamerikanske land anerkjent ham.

Russland har på sin side fordømt vestlige land for utidig innblanding i Venezuelas indre anliggender.

Slik innblanding kommer bare i veien for en fredelig, effektiv og varig løsning på krisen i Venezuela, sa president Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov mandag.

(©NTB)