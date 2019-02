Drapsmistenkt MMA-utøver pågrepet etter å ha rømt fra varetekt

NTB utenriks

Cedric Marks rømte fra en privat fangetransport-bil i forbindelse med et stopp på en McDonalds-restaurant i Conroe, opplyste politisjef Dorcy McGinnis på en pressekonferanse i byen søndag kveld.

Det ble umiddelbart satt i gang en stor politijakt etter mannen. Ni timer senere ble han pågrepet, opplyser politiet. Detaljer rundt pågripelsen er foreløpig ikke kjent.

På en pressekonferanse søndag kveld opplyste McGinnis også at Marks søndag formelt er mistenkt for å ha drept ekskjæresten Jenna Scott og vennen hennes Michael Swearingin, som begge forsvant 4. januar og ble funnet begravet i Clearview i delstaten Oklahoma 15. januar.

«Ekstremt farlig»

Amerikanske myndigheter sier Marks er «ekstremt farlig» og ba alle som ser ham umiddelbart må ringe politiet.

Marks ble først pågrepet i Michigan forrige måned, mistenkt for å ha brutt seg inn i Scotts hjem i Temple, som er om lag 60 mil nord for Austin i Texas.

I juli i fjor ba Scott om besøksforbud for Marks og anklaget ham for å ha kvalt henne til hun mistet bevisstheten med ved to tilfeller.

– Hver gang han tillot meg å få tilbake bevisstheten, fortsatte han å kvele meg til jeg mistet den igjen, skrev hun i en erklæring til retten. Likevel ble forespørselen om besøksforbud avvist.

På radaren

I politiets første twittermelding om Marks' flukt fra fangenskap het det at han må svare for «tre ventende drapssiktelser». De utdypet ikke nærmere.

Politiet i Bloomington i delstaten Minnesota sier de også har Marks på radaren. Det er i forbindelse med forsvinningen til April Pease, som var mor til ett av hans barn. Også hun hadde anklaget Marks for å kvele henne til hun mistet bevisstheten.

