Paven ber om respekt for våpenhvilen i Jemen

Landet deltar i den saudiarabiske militærkoalisjonen som kriger mot Houthi-opprørene i Jemen.

Før paven gikk om bord i flyet fra Roma søndag ettermiddag, oppfordret han Emiratene og de øvrige landene i militærkoalisjonen om å respektere våpenvhilen.

– Jeg ber alle involverte parter og verdenssamfunnet for øvrig om å utvise respekt for avtalene og å legge til rette for at matforsyninger kommer fram, sa han.

– Befolkningen i Jemen er utslitt av den langvarige konflikten, og et stort antall barn sulter men får ikke tilgang til matlagrene, sa han videre.

Paven skal være i landet fram til tirsdag, og i løpet av besøket skal han holde en utendørs messe for titusenvis av katolikker som bor i Emiratene.

