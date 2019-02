May er ute etter «pragmatisk» brexit-avtale

NTB utenriks

Målet er å komme opp med en ny avtale som er spiselig både for unionen hun snart skal forlate og for politikerne på hjemmebane.

– Når jeg igjen drar til Brussel for å kjempe for Storbritannia og Nord-Irland, kommer jeg derfor med et nytt mandat, nye ideer og fornyet besluttsomhet med mål om å finne en pragmatisk løsning som oppfyller det britiske velgere stemte for og sikrer at det ikke blir noen hard grense mellom Nord-Irland og republikken Irland, skriver May i avisen Sunday Telegraph.

Statsministerne antyder at labor-leder Jeremy Corbyn er enig med henne om at den såkalte backstop-løsningen i den fremforhandlede avtalen må endres. Løsningen, som skal sikre fortsatt åpen grense mellom britiske Nord-Irland og EU-medlemmet Irland i sør, innebærer at britene kan bli knyttet til den europeiske tollunionen på ubestemt tid. det er den klausulen som har vært vanskeligst å svelge for dem som vil ha et endelig brudd med EU.

Tirsdag gikk et lite flertall i Underhuset inn for å reforhandle backstop-avtalen, men EU har sagt at dette er uaktuelt. EU-president Donald Tusk sier derimot at backstop-løsningen «er den beste og eneste måten å sikre en ryddig EU-utmelding for Storbritannia».

Etter planen skal May komme tilbake til Underhuset med en redegjørelse om de nye forhandlingene 13. februar.

