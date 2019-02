Europeisk Venezuela-frist rykker nærmere

NTB utenriks

Guaidó er opposisjonsleder og leder for Venezuelas nasjonalforsamling, og han har også erklært seg selv som midlertidig president.

USA og en lang rekke andre land har anerkjent ham som midlertidig leder – til tross for at han reelt sett ikke sitter med makten i landet.

Også EU-parlamentet har anerkjent Guaidó, og en rekke EU-land har gitt Venezuelas sittende president Nicolás Maduro et ultimatum. Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Portugal, Nederland, Belgia og den tidligere kolonimakten Spania krever at Maduro senest søndag erklærer at det skal holdes nytt presidentvalg. Hvis ikke vil de anerkjenne Guaidó som president.

Massedemonstrasjoner

Maduro har åpnet for å holde valg på ny nasjonalforsamling, men avvist kravet om presidentvalg.

– Jeg er Venezuelas sanne president, forsikret han sine tilhengere i hovedstaden Caracas lørdag.

Både tilhengere av Guaidó og Maduro deltok lørdag i massedemonstrasjoner i Caracas. Guaidó-tilhengere demonstrerte med krav om Maduros avgang også i flere andre venezuelanske byer og i flere andre land.

Økonomisk krise

En general i Venezuelas flyvåpen har skiftet side og erklært støtte til Guaidó. Men fortsatt er det den omstridte sosialisten Maduro som kontrollerer statsapparatet og militæret.

I løpe av Maduros år ved makten er oljelandet Venezuela blitt rammet av en omfattende økonomisk og politisk krise. Innbyggerne opplever hyperinflasjon, matmangel, og flere millioner av dem har søkt tilflukt i andre land.

(©NTB)