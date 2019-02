Åpen homofil danner nytt parti i Polen

NTB utenriks

Den karismatiske 42-åringen ble møtt med jubel og applaus fra de mange tilhengerne som viftet med det polske flagget og EU-flagget da partiet «Våren» formelt ble dannet på stiftelsesmøtet søndag.

Partiet er et liberalt, EU-vennlig sentrumsparti som vil kjempe for likestilling og for å lempe på landets strenge abortlover. Andre av partiets fanesaker er å gjøre homofilt partnerskap tillatt og å kjempe for et sterkt skille mellom kirke og stat. Det kan bli en utfordring i et Polen der den katolske kirke står svært sterkt.

Biedron går også inn for økte velferdstiltak, som blant annet mer sjenerøs alderspensjon.

42-åringen, som tidligere har vært en populær ordfører i byen Slupsk, lover også en mer klimavennlig politikk. Under sin tale på stiftelsesmøtet søndag tok han til orde for at alle Polens kullgruver må stenges innen 2035 og sa at det er et nødvendig tiltak for å bedre omfattende luftforurensingen i landet.

Mange sammenligner Bideron med Canadas liberale statsminister Justin Trudeau, og en meningsmåling publisert fredag, gir Våren en oppslutning på 6,4 prosent.

Partiet er med det Polens tredje største parti, men er likevel langt bak det høyrepopulistiske regjeringspartiet Lov og rettferdighetspartiet (PiS) og det største opposisjonspartiet Borgerplattformen.

