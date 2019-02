Tyrkia fordømmer Israels utkastelse av norskledede observatører

NTB utenriks

– Vi fordømmer sterkt Israels ensidige opphevelse av mandatet til Temporary International Presence in Hebron (TIPH), het det i en uttalelse fra det tyrkiske utenriksdepartementet fredag kveld.

Departementet «forventer» at Israels beslutning blir omgjort og avviser påstander om at observatørstyrken TIPH har jobbet mot Israel.

TIPH har hatt norsk ledelse og i tillegg medlemmer fra Sverige, Italia, Sveits og Tyrkia. Fredag avsluttet observatørene sitt arbeid i den omstridte byen Hebron på den israelsk-okkuperte palestinske Vestbredden.

Årsaken er at Israels regjering har nektet å forlenge mandatet til observatørstyrken som har vært i Hebron i over 20 år.

Regjeringen til Erna Solberg (H) har beklaget beslutningen, men samtidig gjort det klart at Norge må forholde seg til at Israel ikke lenger ser behov for styrken.

Opposisjonen på Stortinget har etterlyst en sterkere protest fra regjeringens side.

