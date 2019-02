Store demonstrasjoner forberedes i Venezuela

NTB utenriks

– Vi skal sørge for det største demonstrasjonstoget i historien til Venezuela og dette kontinentet, sa Guaidó i forkant av protesten.

Den begynner foran kontorene til EUs representanter i den venezuelanske hovedstaden Caracas. Formålet er å presse unionen til å trappe opp støtten til Guaidó.

Også Maduros tilhengere planlegger en stor demonstrasjon i Caracas lørdag. Den markerer at 20 år er gått siden Maduros forgjenger Hugo Chávez kom til makten.

Demonstrasjonene holdes i ulike deler av byen, men det er likevel frykt for at voldelige sammenstøt kan oppstå.

Guaidó, som er leder for Venezuelas nasjonalforsamling, har erklært seg selv som ny midlertidig president. Han er blitt anerkjent som president av USA og en lang rekke andre land, til tross for at det fortsatt er Maduro som reelt sett sitter med makten.

