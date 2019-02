Trump trekker seg fra nedrustningsavtale

NTB utenriks

INF-avtalen ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987. Den forbyr alle landbaserte raketter av mellomdistansetypen.

Nå har president Donald Trump bestemt seg for å skrote avtalen. Grunnen er at Russland har utplassert en ny type raketter som amerikanerne mener er forbudt under avtalen.

– Russland har truet USAs sikkerhetsinteresser, og vi kan ikke la oss begrense av denne avtalen lenger mens Russland skamløst bryter den, forklarer Pompeo.

Fra lørdag av vil USA ikke lenger anse seg bundet av avtalen, opplyser Pompeo.

Samtidig setter USA i gang den formelle utmeldingsprosessen som er beskrevet i avtalens artikkel 15. Denne prosessen varer i seks måneder, og avviklingen kan fortsatt bli avlyst hvis Russland ødelegger alle de nye rakettene og alt tilhørende utstyr innen de seks månedene er omme.

Russland har selv nektet for at de nye rakettene er avtalestridige.

De allierte i NATO erklærer derimot full støtte til USA og gir Russland ansvaret for at avtalen nå ligger an til å bryte sammen.

«Vi ber Russland om å bruke de gjenværende seks månedene til å vende tilbake til full og verifiserbar overholdelse for å bevare INF-avtalen», heter det i en felles erklæring fra de allierte.

