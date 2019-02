Stoltenberg: – Reduserer terskelen for å bruke atomvåpen i framtidig konflikt

NTB utenriks

USA trakk seg fredag fra INF fordi de mener Russland har utviklet landbaserte mellomdistanseraketter som kan utstyres med atomstridshoder og utslette europeiske byer på bare minutters varsel. Det er nettopp den typen raketter som forbys i nedrustningsavtalen, som ble undertegnet av USA og Russland i 1987.

Selv om Russland nekter for å ha brutt vilkårene i avtalen, mener Stoltenberg det ikke er tvil om at amerikanerne har rett. Tross støtten til den amerikanske beslutningen, understreker Stoltenberg at nedrustningsavtalen er viktig for å ivareta NATO-landenes sikkerhet.

– Ikke bare fordi den reduserer mengden atomvåpen, men fordi den avskaffer en hel klasse med atomvåpen, nemlig alle mellomdistanseraketter. Når man nå utplasserer flere av disse, reduseres varslingstiden og dermed også terskelen for å bruke atomvåpen i en framtidig konflikt, sier Stoltenberg.

Selv om det er USA som er part i avtalen, understreker NATO-generalsekretæren at alle 29 landene i forsvarssamarbeidet er involvert i arbeidet med å komme med en felles reaksjon overfor Russland.

Stoltenberg sier også at han var i dialog med Russland senest for noen dager siden, og understreker at ingen NATO-land ensidig kommer til å si ja til å la USA plassere mellomdistanseraketter der.

– Vi er ikke tvunget til å speile det Russland gjør, og vi ser heller på andre alternativer. Jeg føler meg trygg på at vi kommer til å komme fram til en felles konklusjon, sier han,

