Sammenstøt mellom palestinere og israelske soldater

NTB utenriks

Langs grensegjerdet på Gazastripen ble 32 mennesker såret da israelske soldater skjøt mot tusener av demonstranter som kom til den ukentlige demonstrasjonen mot den israelsk-egyptiske blokaden etter fredagsbønnen.

Tidligere fredag møtte meklere fra Egypt og FN ledere fra Hamas, som styrer på Gazastripen. FN og Egypt er bekymret for at sammenstøtene langs grensa skal utvikle seg til full krig igjen.

I landsbyen al-Mughayyir på den okkuperte Vestbredden demonstrerte hundrevis av palestinere mot volden som bosettere står bak, etter at en palestinsk mann ble drept forrige lørdag.

Sinte demonstranter med palestinske flagg kastet stein på de israelske soldatene og satte fyr på bildekk, mens den israelske hæren svarte med tåregass, gummibelagte kuler og sjokkgranater. Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa ble sju palestinere såret.

Omstendighetene rundt at Hamdi Naasan ble drept i al-Mughayyir, er uklare. Palestinerne sier han ble skutt av israelske bosettere, mens boseterne sier de bare skjøt i lufta for å jage bort folk etter at en jødisk mann ble knivstukket.

(©NTB)