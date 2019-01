Uruguay inviterer til Venezuela-forhandlinger

NTB utenriks

– Vi er tilhengere av dialog, av at man kommer fram til en avtale uten bruk av makt, sa Mexicos president Andrés Manuel López Obrador, som onsdag fikk besøk av Spanias statsminister Pedro Sánchez.

En slik dialog må komme i stand uten at det stilles betingelser, understreket López Obrador.

– Vi kan ikke påtvinge dem noe. Først må de to partene sette seg ned og snakke sammen. I stedet for å komme med anbefalinger, bør vi heller legge til rette for dialog. Vi må ikke trekke tilbake anerkjennelsen av en regjering eller anerkjenne en annen. Dette er ikke er opp til oss å gjøre, sa Mexicos president.

Spania forsøker nå å danne en kontaktgruppe av land som kan mekle i krisen og ønsker ikke å «påtvinge eller fjerne regjeringer», sa Pedro Sánchez under pressekonferansen.

Den spanske statsministeren fastholdt imidlertid at frie valg er en forutsetning for dialog i Venezuela, og han er dermed ikke helt på linje med Mexico.

Samtidig med at Pedro Sánchez besøkte López Obrador, inviterte Uruguay til en internasjonal konferanse om Venezuela «på nøytral grunn» i Montevideo 7. februar.

Uruguay er på linje med Mexico og nekter å anerkjenne Juan Guaidós maktovertakelse, og det spørs derfor om den venezuelanske opposisjonslederen som utropte seg selv til president i forrige uke, anser Montevideo som «nøytral grunn».

(©NTB)