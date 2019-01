Tekstilarbeidere fikk sparken etter protest i Bangladesh

NTB utenriks

Over 500 av dem som har mistet jobben, risikerer i tillegg straffeforfølgelse, opplyser Kalpona Akter i Bangladesh Center for Worker Solidarity.

De over 5.000 fikk sparken etter at flere tusen fabrikkarbeidere tidligere i januar demonstrerte i og rundt hovedstaden Dhaka.

Én arbeider ble drept og over 50 såret i protestene. Ifølge Akter er politiet i ferd med å sikte over 500 for plyndring og vandalisme.

Klesindustrien i Bangladesh drar årlig inn over 250 milliarder kroner i eksportinntekter.

Landets regjering økte i november den månedlige minstelønna fra rundt 530 kroner til drøyt 800 kroner.

