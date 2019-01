Nettavisen: Jensen snur delvis i skattesaken

NTB utenriks

Under Stortingets spørretime onsdag ble finansminister Siv Jensen (Frp) grillet av opposisjonen om endringene i regelverket for beskatning av naturalytelser, som årskort og fribilletter til ansatte i busselskaper og festivaler.

– Jeg mener det er fornuftig at Finansdepartementet tar en ny gjennomgang av disse vedtakene, sier Frps finanspolitiske talsperson på Stortinget, Sivert Bjørnstad, i en sms til NTB torsdag.

– Når utilsiktede konsekvenser inntreffer, er det lurt å sette en fot i bakken og se om intensjonen kan oppnås på en mer hensiktsmessig måte, både for arbeidsgivere og arbeidstakere, fremholder han.

Økt innslagspunkt?

Ap-leder Jonas Gahr Støre spurte finansministeren om «kaoset skulle løses eller fortsette», mens både Abid Raja (V) og finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) gikk imot egen regjering og uttalte at skatteendringene måtte gjennomgås på nytt.

Nettavisen erfarer torsdag at Jensen åpner for en delvis snuoperasjon i saken, og at Finansdepartementet jobber med løsninger for å endre store deler av skattereglene for naturalytelser.

Avisen får ikke bekreftet hvordan dette skal skje, men et av alternativene skal være å øke innslagspunktet for skatten slik at færre blir berørt.

Ser på endringene

NTB har vært i kontakt med Finansdepartementet og Siv Jensen for å få bekreftet Nettavisens opplysninger. De henviser til ministerens svar til avisen.

– Vi fikk få innspill i høringsrundene, men de siste ukene har det likevel vært mange reaksjoner på dette. Det tar jeg selvfølgelig på alvor. I praksis betyr det at jeg nå ser på om de endringene vi har gjort, har konsekvenser som har vært utilsiktet. Hvis det viser seg å være tilfellet, vil jeg se om det er noe jeg kan og bør gjøre med det, sier hun.

Finansministeren understreker samtidig at det er behov for å rydde opp i regelverket, og utelukker å reversere alle endringene.

(©NTB)