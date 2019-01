USAs sentralbank holder styringsrenten uendret

NTB utenriks

Federal Reserves sjef Jerome Powell uttaler at sentralbanken skal være tålmodige angående framtidige rentehevinger og signaliserer at renten vil holdes uendret de kommende månedene.

I desember ble renten satt opp 0,25 prosentpoeng, som var den fjerde rentehevingen i 2018. Sentralbanken signaliserte da at det kunne ligge an til ytterligere to renteøkninger i 2019, men Powell tok tidligere i januar til orde for en mer forsiktig tilnærming.

Han sa da at han ønsket å ta hensyn til økonomiske bekymringer som preger markedet.

USAs president Donald Trump har vært svært kritisk til rentehevingene og har anklaget sentralbanken for å undergrave hans økonomiske politikk.

Powell avviser imidlertid at Trumps uttalelser innvirket på beslutningen om å holde renten uendret.

– VI kommer aldri til å hensyn til politiske faktorer, eller diskutere disse i vårt arbeid, sa Powell onsdag.

