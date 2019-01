USA rammes av historisk ekstremkulde fra Arktis

NTB utenriks

– En av de kaldeste arktiske luftmassene i moderne tid brer seg sørover til Midtvesten, før den vil spre seg utover to tredjedeler av USA, opplyser den amerikanske føderale værtjenesten (NWS).

Onsdag er det meldt fra minus 23 helt ned til 40 minusgrader rundt i Midtvesten, og i delstaten Minnesota kan vindkast føre til under 50 effektive minusgrader.

– Mennesker som blir eksponert for ekstremkulden, risikerer å bli rammet av frostskader i løpet av minutter, advarer NWS.

– Hold dere hjemme

Flere bedrifter har bedt sine ansatte om å holde seg hjemme, skoler er blitt stengt og hundrevis av flyavganger er innstilt.

Til og med postvesenet US Postal Service (USPS), som er kjent for å få fram posten uansett vær og vind, har måttet stanse sine leveringer i delstaten Iowa. I flere andre stater, blant annet Nord- og Sør-Dakota og Ohio, er det spådd den laveste temperaturen på en generasjon.

I Minneapolis har myndighetene tillatt innbyggerne å søke tilflukt i rutebusser og tog for å holde varmen. I Atlanta er over 300 flyavganger innstilt. Dette skjer samtidig med at byen forbereder seg på Super Bowl. I Chicago er over 400 flyavganger kansellert.

Krisetiltak

I Chicago, USAs tredje største by, forventes det lavere temperaturer enn i enkelte deler av Antarktis, med temperaturer ned mot 33 minusgrader. De lokale myndighetene i Illinois, Michigan og Wisconsin har satt i verk kriseplaner for å håndtere den ekstreme kulden.

– Vi trenger at alle gjør sitt og forsikrer seg om at familier og kjente er godt forberedt, sier guvernør J.B. Pritzker i Illinois.

Kulden er arktisk luft som har brutt ut polarvirvelen som vanligvis sirkulerer rundt Nordpolen høyt oppe i stratosfæren. Forskere sier at ekstremværet kan skyldes at de arktiske luftstrømmene som vanligvis holder seg i sirkulasjon, er svekket og stadig hyppigere bryter ut av polarvirvelen og brer seg sørover.

– Hva i huleste skjer med global oppvarming? Vær så snill og kom tilbake så fort som mulig, vi trenger deg, skriver president Donald Trump på Twitter i forbindelse med ekstremværet.

