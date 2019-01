Rekordmange skutt og drept i Sverige i fjor

NTB utenriks

Politiets 2018-statistikk ble presentert onsdag. En urovekkende tendens er at skyteepisoder nå finner sted også på mindre steder, påpeker politiet.

– Vi har en veldig alvorlig situasjon i Sverige og det er helt uakseptabelt at dette fortsetter, sier Mats Löfving, leder for politiets nasjonale operative avdeling.

Politiet har registrert 306 skyteepisoder gjennom fjoråret. 135 personer ble såret. 45 ble drept, et rekordhøyt tall. Året før ble 43 personer drept og i 2015 var antallet 28 drepte. Årene i forveien var drapstallene betydelig lavere.

Uskyldige rammet

Mange av skyteepisodene har koblinger til kriminelle konflikter og utsatte områder. Mesteparten av skytingene fant sted på offentlige steder i tettbebygde områder, og uskyldige personer er blitt rammet, påpeker Löfving.

330 personer ble stilt for retten i fjor ved hjelp av den nye våpenloven.

– Vi konstaterer at fengslene og stedene for oppbevaring av ungdom er fulle, og veldig unge mennesker tar over når vi låser inn de etablerte kriminelle, sier Löfving.

Mangler forebyggende tiltak

2019 risikerer å bli et vanskelig år, ifølge politiet. Så langt er tre personer blitt skutt og drept.

Problemets kjerne er at det gjøres for lite for de svært unge, mener Löfving.

– Forskning viser tydelig at det beste kriminalitetsforebyggende tiltaket er en fornuftig familie med rette vurderinger. Alle familier som ikke på egen hånd klarer å ta hånd om sine unger, må få hjelp, mener han.

