Underhuset skal stemme over sju brexitforslag

Bercow liste inkluderer begge de to mest omtalte forslagene som er lagt på bordet foran den skjebnesvangre avstemningen, der de folkevalgte skal ta stilling til veien videre for brexit.

Det ene er et forslag om å kreve endringer i brexitavtalens løsninger for irskegrensa som vilkår for å godkjenne avtalen. Dette forslaget er ført i pennen av sir Graham Brady og har regjeringens støtte.

Et annet forslag er fremmet av Yvette Cooper og er ment å berede grunnen for en utsettelse av brexit hvis ingen avtale er godkjent innen 26. februar.

