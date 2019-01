USA overlater Maduros bankkontoer til Guaidó

NTB utenriks

Allerede forrige uke undertegnet utenriksminister Mike Pompeo ordren som gir Guaidó kontrollen over den venezuelanske statens midler i USA.

Det gjelder kontoene i sentralbanken i New York og i føderalt forsikrede banker, opplyser utenriksdepartementet i Washington tirsdag.

Bekreftelsen kom dagen etter at USA innførte sanksjoner mot Venezuelas statlige oljeselskap og ba militæret stille seg bak Guaidó. Samtidig erklærte Guaidó at han overtar kontrollen over landets utenlandskontoer.

– Dette vil hjelpe Venezuelas rettmessige regjering med å sikre disse midlene slik at de kan komme det venezuelanske folk til gode, sier talsmann Robert Palladino i amerikansk UD.

35 år gamle Guaidó er leder i nasjonalforsamlingen i Venezuela, men forrige uke erklærte han seg selv som president på bekostning av Nicolás Maduro.

USA og en rekke allierte i Latin-Amerika har stilt seg bak Guaidó, til protester fra blant andre Mexico. Russland og Kina har lovet fortsatt økonomisk og politisk støtte til Maduro.

Venezuela har verdier for over 68 milliarder kroner i utlandet, deriblant gull verdt drøyt 11 milliarder kroner i Bank of England.

Brorparten av det kriserammede landets inntekter kommer fra oljeindustrien, og sanksjonene kommer til å ramme Venezuela hardt.

(©NTB)