Selvmordsangrep i Idlib

Selvmordsangrepet skjedde tirsdag i byen Idlib, som ligger i provinsen med samme navn og som er den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria.

Et øyenvitne opplyser til nyhetsbyrået DPA at selvmordsbomberen klarte å ta våpenet til en vakt som sto like ved og skjøt i luften med det før hun detonerte en sprengladning som hun hadde festet på kroppen.

Idlib er i all hovedsak kontrollert av opprørsalliansen Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som ledes av al-Qaidas tidligere Syria-fløy.

En talsmann for HTS anklager IS for å stå bak selvmordsangrepet.

