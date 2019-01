Maduros riksadvokat krever reiseforbud for Guaidó

NTB utenriks

Med USAs støtte erklærte 35 år gamle Guaidó seg sist uke som Venezuelas fungerende president, til store protester fra president Nicolás Maduro.

USA bekreftet tirsdag at de har overlatt kontrollen over Venezuelas amerikanske bankkontoer til Guaidó, som er leder i nasjonalforsamlingen. Han sier han vil hindre Maduro i å tømme statens pengebeholdning.

Riksadvokat Tarek William Saab svarte tirsdag med å be høyesterett om å innføre tiltak for å hindre at Guaidó forlater landet eller flytter penger. Saab, som i likhet med høyesterettsdommerne er en nær alliert av Maduros regime, ber også om at 35-åringens kontoer fryses.

Høyesterett beordret sist uke en etterforskning av den folkevalgte nasjonalforsamlingen, som kontrolleres av opposisjonen og formelt har erklært at Maduro ikke har rett på presidentembetet.

Maduro ble gjenvalgt i fjor i et valg som opposisjonen boikottet, og som ifølge internasjonale observatører var preget av fusk.

Over 40 er drept og flere hundre demonstranter er ifølge FN pågrepet den siste uka, men Guaidó er fortsatt på frifot og har vist seg offentlig flere ganger. USA, som har bedt hæren stille seg bak opposisjonslederen, har truet med et betydelig svar dersom noen skader Guaidó eller nasjonalforsamlingen.

En rekke latinamerikanske land har gjort som USA og anerkjent Guaidó som Venezuelas midlertidige president. Land som Russland, Kina og Mexico støtter Maduro.

