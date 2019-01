Huawei avviser amerikansk tiltale

NTB utenriks

Tiltalepunktene mot Huawei, selskapets finansdirektør og to datterselskaper har vært holdt hemmelig, men mandag ble de 13 tiltalepunktene offentliggjort. Det skjedde i forbindelse med at USA jobber for å få utlevert finansdirektør Meng Wanzhou, som ble pågrepet i Canada under en mellomlanding 1. desember.

– Ikke gjort noe galt

Huawei avviser påstandene i tiltalen og sier i en uttalelse tirsdag et det ikke er skyldig i noen lovbruddene beskrevet i punktene.

– Huawei er skuffet etter å ha hørt tiltalepunktene mot selskapet i dag. Selskapet nekter for at selskapet selv eller noen datterselskaper eller tilknyttede selskaper har begått noen av de påståtte lovbruddene som fremkommer i tiltalen, skriver Huawei i en uttalelse.

– Selskapet er ikke kjent med at Meng Wanzhou har gjort noe galt og tror retten i USA til slutt vil komme fram til samme konklusjon.

– Sanksjonsbrudd

Meng, som også er datteren til stifteren av mobilgiganten, er tiltalt for brudd på sanksjonene mot Iran og for å ha løyet til amerikanske banker om Huaweis forretninger i Iran.

Påtalemyndigheten mener Huawei har brukt et skallselskap i Hongkong for å selge utstyr til Iran. Selskapet det er snakk om heter SkyCom, og Meng skal ved flere anledninger ha løyet til amerikanske banker og sagt at de to selskapene ikke har noe med hverandre å gjøre, ifølge det amerikanske justisdepartementet.

Tiltalen mot de to datterselskapene går ut på at de skal ha stjålet teknologien bak en robot mobiltelefonselskapet T-Mobile brukte til å teste smarttelefoner.

USA bekreftet forrige uke at de begjærer Meng utlevert fra nabolandet. Pågripelsen har ført til en diplomatisk krise med Kina.

(©NTB)