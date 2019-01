En gruvearbeider savnet etter jordskjelv i Polen

NTB utenriks

Kort tid etter at jordskjelvet inntraff, var 14 gruvearbeidere savnet. Totalt 32 personer var i jordskjelvområdet rundt Rudna-gruva, meldte gruveselskapet KGHM. Etter at flere gruvearbeidere er reddet, var det sent tirsdag kun én som ikke var gjort rede for.

– Elleve personer er på sykehus. Ingen med alvorlige skader, sier talskvinne Lidia Marcinkowska-Bartkowiak i KGHM til det polske nyhetsbyrået PAP.

Jordskjelvet nær landsbyen Grebocice hadde en styrke på 4,1.

Rudna er Europas største kobbergruve og en av de største i verden. Den er eid av det polske multinasjonale selskapet KGHM, som er verdensledende innenfor kobber- og sølvproduksjon.

