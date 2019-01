Israel kaster ut internasjonale observatører fra Hebron

NTB utenriks

Mandatet til observatørene på den okkuperte Vestbredden fornyes hver sjette måned og utløper i neste omgang 31. januar.

– Vi kommer ikke til å tillate tilstedeværelsen til en internasjonal styrke som opererer imot oss, sa Netanyahu mandag, ifølge Haaretz.

Beslutningen kommer i kjølvannet av en TIPH-rapport som nylig dokumenterte systematiske overgrep fra israelere mot palestinerne i Hebron.

Haaretz fikk i desember tilgang til den hemmeligstemplede rapporten, som oppsummerer den internasjonale observatørstyrkens erfaring gjennom de 20 siste årene i Hebron på den okkuperte Vestbredden.

Norsk politi

Den israelske avisa betegner den som «den grundigste og mest skadelige interne rapporten om Israels handlinger i byen» noensinne.

TIPH er en flernasjonal sivil observatørstyrke som ble opprettet etter at en israelsk bosetter drepte 29 muslimer i Abraham-moskeen i Hebron.

Observatørstyrken har fra første stund vært ledet av nordmenn, de fleste av dem med bakgrunn fra norsk politi.

TIPH ledes av den tidligere polititoppen Einar H. Aas og teller i dag 64 medlemmer fra Norge, Sverige, Italia, Sveits og Tyrkia, som også finansierer styrken.

Kritikk fra alle parter

Drøyt 500 israelske bosettere har slått seg ned i sentrum av Hebron, som er hjem for rundt 220.000 palestinske innbyggere.

Ifølge den nærmere 100 sider lange TIPH-rapporten som Haaretz refererer fra, utsettes palestinerne i Hebron jevnlig for trakassering og overgrep, både av bosettere og de israelske soldatene som beskytter dem.

TIPH-observatørene har opp gjennom årene høstet mye kritikk fra alle parter. Israel har anklaget dem for å være Palestina-vennlige, mens palestinerne har anklaget dem for å være Israel-vennlige og handlingslammede.

Punkterte dekk

Rapporten som oppsummerer de siste 20 årenes virksomhet, forelå ved utgangen av 2017, men innholdet ble ikke kjent før på tampen av fjoråret.

I fjor fikk TIPH negativ oppmerksomhet i Israel etter to konkrete hendelser, skriver Haaretz. I det ene tilfellet ble en observatør ifølge israelsk politi filmet mens hans punkterte dekkene på et kjøretøy som tilhørte en bosetter i Hebron. I den andre hendelsen ble en sveitsisk observatør deportert av Israel, angivelig etter at han slo til en bosettergutt.