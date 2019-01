Australia stiller seg bak Venezuelas Guaidó

NTB utenriks

– Australia anerkjenner og støtter nasjonalforsamlingens leder Juan Guaidó som overgangsleder inntil det holdes valg, heter det i en uttalelse fra Australias utenriksminister Marise Payne mandag.

– Vi ber alle parter jobbe konstruktivt for en fredelig løsning av situasjonen i landet, inkludert gjenopprettelse av demokratiet, respekt for rettsstaten og menneskerettigheter for folket i Venezuela, sier Payne.

Regjeringen i Canberra føyer seg inn blant land som har kommet med lignende erklæringer. Lørdag sa Spania, Storbritannia, Frankrike, Nederland og Tyskland at de vil anerkjenne Guaidó som president med mindre Nicolás Maduro skriver ut nyvalg innen åtte dager. Maduro har avvist dette.

Det har vært omfattende demonstrasjoner mot president Maduro, og Venezuela er inne i en langvarig og dyp politisk og økonomisk krise.

På et politisk massemøte onsdag erklærte Guaidó seg som fungerende president i landet og ba militæret vende seg mot Maduros regjering.

Så langt har landets væpnede styrker stilt seg bak regimet som kom til makten under Hugo Chávez for over to tiår siden. Maduro overtok styringen av landet etter at Chávez døde.

