Abe sier det er på tide å møte Kim

NTB utenriks

– Jeg vil handle resolutt og aldri gå glipp av å gripe enhver mulighet til å rydde felles mistro av veien, og jeg skal personlig stå ansikt til ansikt overfor formann Kim Jong-un for å løse Nord-Koreas atom- og missilsaker, så vel som bortføringssaken, sa Abe i en tale i nasjonalforsamlingen mandag.

Abe oppga ikke noe tidsskjema for et mulig møte med Nord-Koreas leder. Uttalelsen kom idet Kim forbereder et toppmøte nummer to med USAs president Donald Trump – et møte som trolig vil finne sted i slutten av februar.

– Mitt mål er å normalisere diplomatiske bånd ved å gjøre opp med den ulykksalige fortiden, sa Abe, som brukte en japansk diplomatisk eufemisme da han henviste til konsekvensene av Japans handlinger under koloniseringen av Koreahalvøya før og under andre verdenskrig.

Abes forsonende budskap mandag står i skarp kontrast med uttalelser han kom med for ett år siden da han lovet å «tvinge Nord-Korea til å endre sin politikk».

Abe har lenge forsøkt å finne en løsning på striden om nordkoreanske agenter som bortførte japanske statsborgere under den kalde krigen for å trene dem opp til å bli spioner. I 2002 løslot Nord-Korea fem overlevende, og uttalte at åtte andre japanere er døde.

Nordkoreanske myndigheter har så langt ikke kommet med noen uttalelser om et mulig møte med Abe.

(©NTB)