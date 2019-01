58 bekreftet døde etter demningsbrudd

NTB utenriks

Dødstallene er ventet å stige ytterligere etter hvert som redningsmannskapene når fram til områder de hittil ikke har kunnet undersøke. Byen Brumadinho ble oversvømt av spillvann og slagg fra jernmalm da demningen brast fredag.

Søndag morgen ble letearbeidet midlertidig innstilt da det var fare for at en annen demning i området kunne briste. Da fikk 24.000 mennesker ordre om å komme seg opp i høyden.

Etter et kort opphold ble arbeidet tatt opp igjen. Redningsmannskapene melder at noe av leiren i byen begynner å tørke, slik at de kan komme til i flere områder.

Demningen er del av gruvekomplekset Córrego do Feijão i delstaten Minas Gerais sørøst i landet.

