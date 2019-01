«Black Panther» hedret av skuespillerforbundet

NTB utenriks

Filmen vant prisen for beste rollebesetning og beste stuntmannbesetning.

Rami Malek ble hedret som beste mannlige skuespiller for sin innsats i «Bohemian Rhapsody». Glenn Close fikk pris som beste kvinnelige skuespiller for «The Wife».

«This Is Us» stakk av med prisen for beste rollebesetning for dramafilm, mens «The Marvelous Mrs Maisel» fikk tilsvarende pris i komediesjangeren.

Sandra Oh ble hedret som beste skuespillerinne innen dramasjangeren for sin rolle i «Killing Eve». Jason Bateman fikk tilsvarende pris for sin prestasjon i «Ozark».

Tony Shalhoub ble kåret til beste komedieskuespiller for «The Marvelous Mrs Maisel». Hans kollega Rachel Brosnahan ble beste kvinnelige komedieskuespiller i samme film.

Prisutdelingen søndag var den 25. i rekken. Screen Actors Guild Awards regnes som en god pekepinn på hvilke filmer som kan hevde seg under Oscar-utdelingen.

(©NTB)