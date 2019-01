Roger Stone utelukker ikke samarbeid med spesialetterforsker Mueller

NTB utenriks

Stone er tiltalt i forbindelse med hackingen av Demokratenes eposter under valgkampen i 2016. Han ble fredag pågrepet av FBI, men senere løslatt mot kausjon.

Tiltalen, som er tatt ut av en føderal storjury i Washington, består i alt av sju punkter. Fem handler om falsk forklaring, ett om å ha forsøkt å påvirke et vitne, og ett om at han har motarbeidet rettsvesenet.

Søndag lot Stone seg intervjue av TV-kanalen ABC, og sa da at han vil fortelle sannheten om sin kommunikasjon med president Trump. Han holder også døren åpen for et samarbeid med påtalemyndigheten, slik flere andre som er blitt siktet i forbindelse med Russland-etterforskningen har gått med på.

– Hvis andre folk i valgkampapparatet har gjort noe galt som jeg vet om – hvilket jeg ikke er klar over – men, hvis det er noe, så vil jeg absolutt gi en ærlig forklaring, sa Stone. Han understreket igjen at det ikke har vært noe hemmelig samarbeid med Russland.

Et sentralt punkt i tiltalen er Stones forhold til WikiLeaks, anonymisert som «Organisasjon 1» i rettsdokumentene. WikiLeaks offentliggjorde de stjålne epostene fra Demokratene i porsjoner gjennom hele valgkampen, noe som stadig ga partiet og presidentkandidat Hillary Clinton negativ omtale.

De amerikanske etterretningstjenestene mener det var Russland som sto bak innbruddet i Demokratenes epostservere.

