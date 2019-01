Minst 19 døde i bombeeksplosjon i katedral på Filippinene

NTB utenriks

Etter den første bomben inne i katedralen gikk ytterligere en bombe av på parkeringsplassen utenfor kirkemuren mens sikkerhetsstyrkene var kommet til.

Mye er imidlertid uklart siden alle kommunikasjonssignaler i regionen ble brutt like etter eksplosjonen. Foruten de drepte er det også minst 48 sårede, ifølge landets politisjef Oscar Albayalde.

Eksplosjonen skjedde to dager etter at valgkommisjonene fastslo at innføringen av selvstyre i den muslimske Mindanao-regionen var godkjent i en folkeavstemning 21. januar.

Opprettelsen av Den autonome regionen Bangsamoro er en viktig del av fredsavtalen mellom den filippinske regjeringen og den største muslimske opprørsgruppen Den islamske Moro-fronten for frigjøring i 2014.

Selv om muslimene i de fleste av regionens områder godkjente selvstyret, var det et flertall imot i Jolo.

Men regionen har også vært preget av virksomheten til en annen opprørsgruppe, islamistiske Abu Sayyaf, som vestlige land klassifiserer som en terrororganisasjon etter år med bombeangrep, kidnappinger og drap.

