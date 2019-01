Gul vest-leder alvorlig såret av gummikule

NTB utenriks

Jerome Rodrigues, en 40 år gammel bygningsarbeider, er lagt i kunstig koma etter hendelsen ved Bastille-monumentet i Paris lørdag. Hans advokat frykter at han vil bli handicappet for resten av livet på grunn av skaden.

– Dette er en tragedie for ham og hans familie, sier advokat Philippe de Veulle til TV-kanalen BFM. Han varsler rettslige skritt mot politiet.

Rodrigues er en velkjent skikkelse i den franske protestbevegelsen, som lørdag arrangerte demonstrasjoner for ellevte helgen på rad. Han var i gang med en livestream til sine 50.000 Facebook-følgere da han ble truffet.

Ifølge de Veulle ble Rodrigues truffet av en såkalt Flashball, en gummikule med 4 centimeters diameter som brukes av fransk opprørspoliti. Våpenet er blitt svært kontroversielt siden protestene begynte i november og har fått skylden for flere alvorlige skader.

Rodrigues har selv opplyst at han også ble truffet av en type granat som opprørspolitiet bruker, som sprer gummipellets over et stort område.

«De gule vestene» begynte sine demonstrasjoner i protest mot økte drivstoffavgifter, som ble innført som et miljøtiltak. Etter hvert har bevegelsen også fremmet en lang rekke andre krav for å bedre lavtløntes kår og minske økonomiske ulikheter i samfunnet.

