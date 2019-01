Fem personer skutt og drept i Louisiana

NTB utenriks

Myndighetene sier at Dakota Theriot først drepte tre personer som trolig var hans kjæreste, hennes bror og hennes far, og deretter tok sistnevntes bil for å kjøre og drepe sine egne foreldre.

Avisa The Advocate skriver at de fem ble drept i to separate hendelser, som knyttes sammen av politiet. Begge hendelsene skjedde i morgentimene.

De tre første ble drept i Livingston, som er det administrative senteret i sognet med samme navn. De var 43 år gamle Billy Ernest, 17 år gamle Tanner Ernest og 20 år gamle Summer Ernest. Theriots 50 år gamle foreldre ble drept i småbyen Gonzales.

Sheriffen i Livingston, Jason Ard, sier at de er totalt fokusert på å finne Theriot, og at de følger ethvert spor de finner.

Sheriffen i Ascension, der Gonzales er, sier at faren før han døde av skadene, rakk å si at drapsmannen var hans sønn.

Moren til Tanner og Summer har sagt til politiet at Theriot hadde bodd hos dem de siste ukene, og at hun ikke hadde sett noen tegn som skulle ha uroet henne.

Theriot er etterlyst med navn og bilde, og det er tegn som tyder på at han har reist østover og er i en annen delstat.

