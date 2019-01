NTB utenriks

Til sammen består siktelsen av sju punkter, opplyser spesialetterforsker Robert Muellers kontor fredag ettermiddag.

Den tidligere Trump-rådgiveren er siktet for fem tilfeller av falsk forklaring, for å ha forsøkt å påvirke et vitne, og for å ha motarbeidet rettsvesenet.

Ifølge CNN gjennomførte FBI-etterforskere en razzia i Stones' bolig ved 6-tiden lokal tid i Fort Lauderdale i Florida. Da FBI banket på åpnet Stones selv døren.

(©NTB)