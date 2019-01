SDF krever spesialstatus i politisk løsning for Syria

NTB utenriks

– Hvis vi skal stille oss bak en politisk løsning, må den anerkjenne SDF-krigernes spesielle status etter at de kjempet mot IS på vegne av hele menneskeheten og selv den syriske hæren, sier opprørsalliansens sjefkommandør Mazloum Kobani.

– Dette er vår røde linje, og dette kommer vi ikke til å gi etter for i forhandlingene med regimet i Damaskus, fortsetter han.

Syrian Democratic Forces (SDF) kontrollerer om lag en tredel av Syria etter å ha drevet jihadister ut av et større landområde i nordøst med støtte fra den USA-ledede koalisjonen mot IS.

– Vi har beskyttet det nordøstlige Syria, frigjort disse områdene, og har rett til å fortsette å beskytte denne regionen, sier Kobani, som legger til at «IS-kalifatet» i Syria vil være overvunnet innen en måned.

President Bashar al-Assads regjering har med støtte fra Russland rykket fram på bakken i kampen mot både opprørere og jihadister, og kontrollerer om lag to tredeler av Syria. De er bestemte på å også vinne kontroll over de SDF-kontrollerte områdene som utgjør resten av landet.

Men etter årevis med marginalisering er kurderne lystne på å beholde en del av det selvstyret de har vunnet i løpet av den åtteårige borgerkrigen i Syria.

– Regimet fortsetter å tro at de kan gå tilbake til slik det var før 2011. De håper fortsatt på at militæret skal kunne ta kontroll over hele landet. Men de trenger å forstå at det ikke er mulig, sier Kobani.

(©NTB)