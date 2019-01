75 land skal forhandle om globale regler for netthandel

NTB utenriks

Det kunngjorde EUs handelskommissær Cecilia Malmström på sidelinjene av Verdens økonomiske forum i Davos fredag.

Forhandlingene, som skal skje gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO), er en sjelden seier for internasjonalt handelssamarbeid i en periode der verdens to største økonomier er fastlåst i en handelskrig.

WTO spesifikt har vært et yndet mål for president Donald Trumps påstander om at USA behandles urettferdig i handelsspørsmål, og Trump har tidligere truet med å trekke USA ut av organisasjonen.

Malmström omtaler enigheten på sidelinjene i Davos som «historisk», og mener den viser at «WTO står klart til å takle utfordringer fra det 21. århundre».

– Elektronisk handel er en realitet i nesten alle verdenshjørner, så vi skylder våre borgere og selskaper å lage et forutsigbart, effektivt og trygt handelsmiljø på internett, sier hun.

Selve forhandlingene skal begynne i mars. Ifølge en felles uttalelse fra landene er målet å «danne et internasjonalt anerkjent regelverk som skal gjøre det lettere og tryggere å kjøpe, selge og gjøre forretninger på nett».

– Lanseringen av disse forhandlingene viser at WTO fortsetter å være i sentrum av internasjonalt regelarbeid, heter det i uttalelsen.

(©NTB)