Guterres ber om dialog i Venezuela for å hindre katastrofe

NTB utenriks

– Vi håper dialog vil være mulig og at vi unngår en opptrapping, som vil lede til en type konflikt som kommer til å være en katastrofe for folket i Venezuela og for hele regionen, sa Guterres torsdag.

USA, Canada og en rekke latinamerikanske land har uttrykket støtte til opposisjonslederen Juan Guaidó, som er leder for landets nasjonalforsamling. Onsdag utropte han seg selv til fungerende president i Venezuela i en overgangsperiode inntil det kan avholdes demokratiske, frie valg.

Mannen som reelt sett er president, Nicolás Maduro, mener Guaidó er et ledd i et komplott ledet av USA.

Guterres uttrykker også bekymring over meldinger om flere drepte i sammenstøt og demonstrasjoner som har funnet sted i Venezuela.

13 personer er drept, ifølge menneskerettsgruppen Venezuelan Observatory of Social Conflict. Myndighetene i landet har oppgitt at fem mennesker er døde.

Guterres ber om en uavhengig granskning av disse hendelsene og dødsfallene.

