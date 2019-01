EU-parlamentet stiller ultimatum om irsk «backstop»

NTB utenriks

«Utmeldingsavtalen er rimelig og kan ikke reforhandles», skriver EU-parlamentets brexitutvalg i en uttalelse.

Det gjelder spesielt avtalens kontroversielle reserveløsning for irskegrensa, ofte omtalt som en «backstop» for Nord-Irland. Uten en reserveløsning som gjelder under alle forhold, vil EU-parlamentet ikke gi sitt samtykke til avtalen, advarer brexitutvalget.

Backstopen er kun ment å tre i kraft som en siste utvei hvis ingen annen løsning kommer på plass. Formålet er å garantere at det aldri blir behov for nye grensehindre mellom Irland og Nord-Irland, noe som regnes som avgjørende for fredsprosessen på øya.

