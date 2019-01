Bedrageritiltalte Carlos Ghosn har gått av som Renault-sjef

NTB utenriks

– Han gikk av i går kveld, sa Bruno Le Maire torsdag i et intervju med Bloomberg.

Uttalelsen kom i forkant av et styremøte i Renault der det er ventet at Ghosns etterfølger skal kunngjøres. Styremøtet finner sted klokken 14 norsk tid.

Carlos Ghosn har i årevis vært en toppfigur i den internasjonale bilindustrien, som leder for alliansen mellom Renault, Nissan og Mitsubishi. Han ble fengslet i Japan 19. november i fjor og er bedrageritiltalt. Han er blant annet anklaget for å ha unnlatt å oppgi en stor del av inntekten sin til japanske skattemyndighetene for å slippe skatt.

Både Nissan og Mitsubishi avskjediget ham etter at han ble pågrepet. Han har vært både administrerende direktør og styreleder i Renault.

Kilder på Le Maires kontor opplyser at Ghosn har trukket seg både som toppsjef og styreleder.

