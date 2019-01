Australsk statsborger pågrepet i Kina

NTB utenriks

Yang Hengjun var kinesisk diplomat før han ble australsk statsborger. Han er forfatter, innflytelsesrik kommentator og kritiker av det kinesiske kommunistpartiet. Han bodde i USA, men reiste til Kina med familien sin i forrige uke. Onsdag ble han meldt savnet.

Torsdag bekrefter kinesisk UD at han er pågrepet av landets sikkerhetsmyndigheter.

– Han er mistenkt for å drive med kriminell aktivitet som truer Kinas nasjonale sikkerhet, sier talskvinne Hua Chunying.

Bekreftelsen kom samtidig som Australias forsvarsminister Cristopher Pyne dro til Beijing for å møte kinesiske myndigheter. Ifølge ham holdes Yang i en form for husarrest i den kinesiske hovedstaden. Han sier han vil ta opp saken når han møter Kinas forsvarsminister Wei Fenghe senere torsdag.

– Den australske regjeringen er selvfølgelig bekymret over Yangs husarrest. Han er australsk statsborger, og vi ønsker å tilby ham konsulær bistand og støtte for å sikre at han behandles rettferdig, sier Pyne.

Foreløpig er det uklart hvor og når Yang ble pågrepet. En venn av ham, akademikeren Feng Chongyi, har uttalt at forfatteren har vært pågrepet siden lørdag forrige uke.

Australia har tidligere uttrykt bekymring for to canadiere som ble pågrepet i Kina i desember. Disse pågripelsene er blitt tolket som ledd i et forsøk på å presse Canada til å løslate Huawei-toppen Meng Wanzhou. Hun ble pågrepet i Canada 1. desember.

(©NTB)