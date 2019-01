Alex Salmond siktet for voldtektsforsøk

NTB utenriks

Siktelsen lyder på to tilfeller av voldtektsforsøk og ni tilfeller av seksuelle overgrep, opplyser den skotske påtalemyndigheten.

Den 64 år gamle tidligere førsteministeren fikk siktelsen forkynt da han møtte i retten torsdag ettermiddag, men nektet straffskyld.

– Jeg er ikke skyldig i noe kriminelt, sa han etter rettsmøtet.

Salmond har vært under etterforskning siden i fjor høst, da to kvinner anklaget ham for seksuelle overgrep for flere år tilbake. Han trakk seg fra alle politiske verv da saken ble kjent.

