NTB utenriks

Den tidligere førsteministeren møter i retten torsdag ettermiddag, ifølge The Guardian. Skotsk politi bekrefter overfor avisa at en 64 år gammel mann er pågrepet og siktet, og at saken er oversendt til påtalemyndigheten.

Salmond har vært under etterforskning siden i fjor høst etter at to kvinner anklaget ham for seksuell trakassering. Trakasseringen skal ha funnet sted for flere år siden.

Selv har Salmond avvist anklagene. Han trakk seg fra sine politiske verv da saken ble kjent.

