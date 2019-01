13 drept i opptøyene i Venezuela

NTB utenriks

Titusener av mennesker demonstrerte onsdag i Caracas og andre venezuelanske byer, der situasjonen er svært spent mellom tilhengere og motstandere av Maduro.

Ifølge myndighetene er sju av demonstrantene mot Maduros regime omkommet ulike steder i landet. Det er rapportert dødsfall i delstatene Tachira, Barinas, Portuguesa, Amazonas og Bolivar.

Venezuelan Observatory of Social Conflict opplyser imidlertid til AFP at dødstallet er kommet opp i 13 personer på to dager, de fleste er døde etter å ha blitt skutt.

De siste tallene er fra sørvestlige Barinas, der talsperson for opposisjonen Freddy Superlano sier at fire personer ble skutt og drept, mens ytterligere tre er såret. En talsperson for en menneskerettighetsgruppe i Tachira melder om tre drepte i byen San Cristóbal onsdag.

Uroen øker

Uroen begynte for alvor mandag da 27 soldater i hæren gjorde opprør mot Maduro og oppfordret folk til «å ta til gatene» i en video som spredte seg viralt. De hardeste sammenstøtene begynte tirsdag i Caracas og Bolivar og spredte seg onsdag til flere byer i hele landet.

I San Felix i Bolivar satte demonstrantene tirsdag kveld fyr på en statue av tidligere president Hugo Chávez.

Onsdag kom det til harde sammenstøt mellom politi og demonstranter øst i Caracas etter protester der folket krevde at opposisjonsleder Juan Guaidó blir landets president. Guaidó hadde samme dag utropt seg selv til fungerende president i en overgangsperiode inntil det kan avholdes demokratiske, frie valg i Venezuela. Han støttes av EU, USA og flere høyreorienterte ledere i regionen, men ikke hæren.

Kaos brøt ut da grupper av unge, flere av dem med hetter over hodet, blokkerte en hovedfartsåre gjennom det velstående nabolaget Altamira i Caracas. Militæret avfyrte tåregass og gummikuler og ble møtt med steinkasting.

Ber om beskyttelse

Tre venezuelanske advokater ba sent onsdag Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen (IACHR) ta de nødvendige forholdsregler for å sørge for sikkerheten til Guaidó, hans kone og datter.

Advokat Ignacio Alvarez understreker at forespørselen på ingen måte betyr at Guaidó anerkjenner Maduro eller hans styre, det blir kun gjort for å sikre opposisjonslederen og hans nærmeste.

IACHR har myndighet til å innvilge slike forespørsler og be om beskyttelse for personer fra andre stater når det foreligger umiddelbar fare for liv og helse.

Onsdagens opptøyer er de første store sammenstøtene mellom regjering og opposisjon i gatene siden protestene fra april til juli i 2017 da minst 125 personer mistet livet.

