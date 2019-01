SOHR: Den siste IS-kontrollerte landsbyen i Syria er erobret

NTB utenriks

Dette skjer som følge av en bred offensiv som den USA-støttede opprørsalliansen SDF igangsatte i september.

Erobringen av landsbyen Baghouz betyr at de gjenværende IS-krigerne nå må søke tilflukt på landsbygda i den nordlige delen av Eufrat-dalen i Syria.

– Leteaksjoner pågår i Baghouz for å finne eventuelle IS-krigere som fortsatt gjemmer seg, sier leder Rami Abdelrahman i den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Han sier videre at SDF nå vil rette oppmerksomheten mot landsbygda rundt byen.

Om lag 4.900 personer, de fleste av dem kvinner og barn, har flyktet fra området den siste tiden. Blant dem var 470 IS-medlemmer, ifølge SOHR.

De siste ukene har SDF erobret byen Hajin og landsbyene Sousa og Al-Shaafa.

Om lag 27.000 personer har forlatt har forlatt tidligere IS-kontrollerte områder siden desember, blant dem 1.800 IS-medlemmer, ifølge eksilgruppa.

(©NTB)