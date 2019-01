May åpner for å diskutere tollunion med Corbyn

NTB utenriks

Opposisjonslederen har så langt sagt tvert nei til å delta i samtaler med May for å forsøke å få på plass et tverrpolitisk kompromiss om brexit.

Uforståelig, mener May.

– Han har vært villig til å sette seg ned med Hamas, Hizbollah og IRA uten betingelser. Men han vil ikke møte meg for å snakke om brexit, sa statsministeren da hun ble spurt ut av Corbyn i den ukentlige spørretimen i Underhuset onsdag ettermiddag.

Corbyn ville på sin side ha svar på hvorfor May har sagt nei til Labours forslag om å forhandle fram en tollunion med EU.

Men ifølge May er det uklart hva Labour egentlig vil ha.

– Jeg vil med glede sette meg ned med ham for å snakke om hva han mener, sa May.

Hun ramset opp en rekke spørsmål som må avklares. Skal Storbritannia for eksempel følge EUs felles toll mot tredjeland? Skal Storbritannia inngå i EUs felles handelspolitikk? Skal britene følge EUs regler for statsstøtte?

– Når han ikke vil snakke om det, er det bare én måte å konkludere på. Han har ikke peiling, sa hun.

