Fire personer pågrepet for å ha planlagt et angrep mot et muslimsk samfunn i USA

De fire, alle fra byen Rochester, planla et angrep mot et muslimsk samfunn kalt Islamberg, ifølge politiet. Det er uklart når angrepet skulle ha funnet sted.

Da de ble pågrepet hadde de tilgang til 23 rifler og hagler, og tre hjemmelagde eksplosiver, sa politisjef Patrick Phelan i det lokale politiet på en pressekonferanse.

Han utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser.

De fire ble pågrepet i helgen og er mellom 20 og 16 år gamle. Den yngste blir tiltalt som mindreårig. Han er elev ved en videregående skole i området, og en kommentar fra ham i en lunsjpause på skolen førte til pågripelsene.

Han skal ha vist en annen elev bilder av en gutt på telefonen sin og sagt at denne gutten så ut som «den neste til å gjennomføre en skoleskyting». En elev overhørte samtalen og varslet om hendelsen, noe som førte til at politiet gjennomførte intervjuer ved skolen og avdekket planene.

Islamberg ligger vest for Catskills-fjellene i delstaten New York, og styres av organisasjonen Muslims of America som også leder 21 andre fellesskap i Nord-Amerika.

Til tross for at både politi og analytikere har avvist ryktene, har samfunnet i flere tiår blitt anklagd for å være en treningsleir for terrorister.

