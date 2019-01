Tungvektere glimrer med sitt Davos-fravær

NTB utenriks

– Årets Davos-møte er definert av dem som ikke deltar, sier sjeføkonom Nariman Behravesh i IHS Markit.

Davos kan være i ferd med å finne tilbake til sine røtter som et rent næringslivsarrangement, «noe som ikke nødvendigvis er dårlig», sier han.

Trump, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Theresa May, Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa og Solberg har avlyst sin deltakelse for å håndtere hjemlige problemer. Solberg sa i forrige uke at hun må prioritere å legge en ny regjeringskabal. Men kronprins Haakon er tradisjonen tro på plass i Davos.

Det er også over 3.000 politikere og andre innflytelsesrike mennesker. Fram til lørdag skal de drøfte løsninger på globale utfordringer som sosiale ulikheter og klima. Verdens 26 rikeste personer har en samlet formue som er like stor som den samlede formuen til den fattigste halvparten av menneskeheten. Tre av de 26 – Bill Gates, Jack Ma og Mukesh Ambani – er i Davos.

Brasils nye president Jair Bolsonaro skal holde åpningstalen. Populisten gikk til valg på løfter om å bekjempe korrupsjon og gjenopprette lov og orden.

– Brasil tar grep for å sikre at verdenssamfunnet gjenoppretter sin tillit til oss, og vi tar grep for å sikre at handelen mellom Brasil og omverdenen nok en gang vil blomstre, uten å være styrt av noen ideologi, sier Bolsonaro i forkant av åpningen, på sin første utenlandsreise som president.

(©NTB)