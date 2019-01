Theresa May nekter å endre brexitkursen

NTB utenriks

– Jeg vil fortsette å ha fokus på hva som trengs for å sikre flertall i dette huset for en brexitavtale med EU, sa statsministeren da hun møtte i Underhuset mandag ettermiddag.

Planen var at May skulle oppdatere de folkevalgte om veien videre etter at et knusende flertall i Underhuset i forrige uke stemte mot utmeldingsavtalen som EU og Storbritannia ble enige om i fjor høst.

Men statsministerens plan B inneholdt lite nytt. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn beskyldte henne for å være i «dyp fornektelse».

– Det ser ut til at regjeringen ennå ikke har tatt inn over seg omfanget av nederlaget, sa han.

Nei til ny folkeavstemning

Det første May gjorde, var å avvise ideen om en ny folkeavstemning om EU-medlemskap.

– Jeg tror ikke det er flertall i dette huset for en slik kurs, sa statsministeren, som samtidig gjentok sin advarsel om at en ny folkeavstemning vil kunne undergrave velgernes tillit til demokratiet.

May gjorde det også klart at hun ikke kan gi etter for Labours krav om en garanti for at regjeringen ikke vil tillate en kaotisk skilsmisse der Storbritannia forlater EU uten å ha en avtale på plass.

Ny plan

I stedet lover May å fortsette med forsøkene på tverrpolitiske samtaler for å få et kompromiss på plass.

Samtidig vil May forsøke å skvise nye innrømmelser ut av EU om skilsmisseavtalens kontroversielle ordninger for Nord-Irland. På den måten håper hun på å vinne støtte fra konservative partifeller og nordirske unionister som stemte mot avtalen da den kom opp til avstemning i forrige uke.

Parlamentet skal også få større innflytelse når en ny frihandelsavtale skal forhandles fram etter skilsmissen, og May varsler sterke garantier mot undergraving av arbeideres rettigheter og miljøstandarder.

Uten troverdighet

Opposisjonen beskyldte statsministeren for å holde Parlamentet for narr.

– Statsministerens invitasjon til tverrpolitiske samtaler er blitt avslørt som ren PR. Samtlige opposisjonspolitikere har kommet ut fra disse samtalene med samme konklusjon. I grell kontrast til hva statsministeren har sagt, var det ingen fleksibilitet. Det var ingen forhandlinger. Ingenting har forandret seg, sa Corbyn i sitt tilsvar til May.

– Jeg må si jeg ikke ser noe tegn til at hun er genuint interessert i samtaler og endringer, istemte Ian Blackford fra det skotske nasjonalistpartiet SNP.

Avstemning 29. januar

Labours krav er at regjeringen må begynne å forhandle med EU om en tollunion, et forslag May så langt har vært uvillig til å følge opp.

Ifølge May vil diskusjonene nå fortsette i dagene framover.

Så skal det holdes en avstemning om planen den 29. januar. I denne avstemningen legges det opp til at også opposisjonen skal få anledning til å fremme forslag for avstemning, noe som betyr at også forslag regjeringen er sterkt mot, kan komme på bordet.

En rekke ideer er blitt diskutert, deriblant et forslag om å utsette skilsmissen.

Utgangspunktet er at Storbritannia skal forlate EU ved midnatt norsk tid den 29. mars, med eller uten avtale.

